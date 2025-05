Luttwak choc a La7: “A Gaza bellissime case prima di Hamas, stavano tutti benissimo”

Vis-à-vis serrato a Dimartedì (La7) tra Alessandro Di Battista ed Edward Luttwak sulla tragedia in atto a Gaza per mano israeliana. L’ex deputato del M5s, in sintonia con Massimo Cacciari, accusa senza sconti gli Usa, il governo Meloni e la Ue: “Senza le armi garantite dalla Casa Bianca Israele non avrebbe potuto compiere lo sterminio e il genocidio in atto. Non mi riferisco solo a Trump, perché Biden a favore di telecamere assicurava che, se Israele non avesse invaso Rafah, non avrebbe più dato armi. Poi Israele ha invaso Rafah e Biden ha continuato a foraggiare il governo Netanyahu di armi”.

“Israele non è una colonia”, insorge Luttwak.

Di Battista continua: “Io comunque, essendo un cittadino italiano ed europeo, più che con la Casa Bianca me la devo prendere con il governo italiano della Meloni che non apre bocca. E me la prendo con la Commissione Europea, che non ha avanzato l’ipotesi di un solo pacchetto di sanzioni confronti dello Stato terrorista di Israele, dopo averne approvati 15 nei confronti della Russia, quando Putin, rispetto a Netanyahu, sembra Santa Maria Goretti. E questa è la realtà”.

Nel corso del dibattito, a Luttwak che ripete insistentemente che Hamas ha distrutto Gaza, Di Battista ricorda le posizioni di Sandro Pertini e di Bettino Craxi sulla Palestina: “Nel 1983 Sandro Pertini, da presidente della Repubblica Italiana, disse: ‘Non ci sarà mai pace in quella terra martoriata finché ci sarà l’occupazione dei territori palestinesi da parte dello Stato di Israele’. Nel 1985 Bettino Craxi, da presidente del Consiglio, durante la crisi di Sigonella disse in Parlamento: ‘La lotta armata dell’Olp è legittima‘. All’epoca Hamas non esisteva, è nata nel 1987“.

“Lei è la stessa persona secondo cui, prima di questa guerra, Gaza era un campo di concentramento”, ribatte il politologo.

“Sì, lo dice Amnesty International“, replica Di Battista.

“Ebbene, io ho visto a Gaza – afferma Luttwak, riferendosi al periodo antecedente alla vittoria di Hamas alle elezioni nel 2006 – Ho visto ottime case, palazzi, condomini. A Gaza stavano benissimo. Hamas ha voluto distruggere tutto questo per avere la vittoria islamica”.

“Mamma mia, non sa che cosa dice”, mormora l’ex parlamentare.

“Gaza non era affatto un campo di concentramento di cui parlava la gente – ribadisce Luttwak – Era un posto pieno di bellissime case“.

Il faccia a faccia continua con il mantra ripetuto da Luttwak (“I palestinesi sono prigionieri di Hamas, che se ne frega dei bambini”) e i commenti sconcertati di Di Battista (“Ma che sta dicendo?”).

“Io credo che gli assassini dei palestinesi siano i nazionalisti israeliani – chiosa Di Battista – e le fabbriche di armi che testano gli armamenti sulla povera gente, perché Gaza è diventata non solo un campo di sterminio, ma anche un luogo di test di armamenti sofisticati. I mandanti sono gli Usa, ma la scorta mediatica sono anche i giornalisti italiani che tacciono e la Commissione Europea che tace su un genocidio che si sta consumando ora, mentre parliamo”.