Gaza, Conte a La7: “Il silenzio di Meloni è un disonore nazionale, sta coprendo il governo criminale di Netanyahu”

“Se leggiamo i giornali di regime che la osannano, Meloni raccoglie grandi successi internazionali. Io invece penso che il suo silenzio su Gaza sia un disonore nazionale. Va a Washington promettendo l’acquisto di armi e di gas americano, compiacendo il Big Tech e conquistandosi il secondo bacio dopo quello che le ha dato Biden. Quella di Meloni non è abilità ma una presa per i fondelli sul piano della politica interna e di quella internazionale“. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal presidente del M5s, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Se io avessi avuto questo modo di atteggiarmi, prendendo in giro di volta in volta Macron, Merkel e lo stesso Trump, non avrei avuto Next Generation“.

Conte commenta poi il sondaggio mostrato dal conduttore Giovanni Floris: secondo il 68% degli italiani, le operazioni israeliane su Gaza sono una risposta sproporzionata e inaccettabile, secondo il 13% sono una risposta adeguata agli attacchi di Hamas.

“Ci sono 50, 60, 70mila palestinesi da due mesi affamati – osserva il leader del M5s – e Israele sta addirittura bloccando gli aiuti umanitari e sta programmando una massiccia invasione di Gaza. Ma io come posso sentirmi? Voi vi sentite rappresentati dal governo Meloni che non dice nulla e che copre il governo criminale Netanyahu? Meloni tace perché quello di Netanyahu è un governo di destra come il suo? Ma allora l’affinità ideologica può giustificare questo sterminio sistematico di Israele e il silenzio del governo italiano? È un disonore”.