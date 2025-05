Volley, Velasco denuncia: “Quattro giocatrici hanno rifiutato la Nazionale”. Poi fa nomi e cognomi

“Ci sono giocatrici che non hanno accettato l’invito della Nazionale, però devono capire che questo non è un posto in cui si entra a seconda dei momenti. Possiamo capire situazioni particolari, ma non è che ci si presenta all’anno dell’olimpiade e si dice ‘io ci sono’ perché si troverà un allenatore che dirà ‘io no'”. Con questo sfogo, forse senza precedenti, Julio Velasco ha denunciato pubblicamente il rifiuto di vestire la maglia azzurra da parte di alcune giocatrici italiane. Il ct della Nazionale italiana femminile di volley, vincitrice dell’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, ha poi fatto anche nomi e cognomi: “Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian: sono stati quattro rifiuti da parte loro. Bossetti non l’ho convocata io, l’ho chiamata. Lì è un ruolo in cui bisogna lanciare un’altra giocatrice”.

Velasco quest’oggi ha comunicato l’elenco delle 30 giocatrici che disputeranno la Nations League in programma dal 4 giugno al 27 luglio. Un torneo di minore importanza rispetto a Olimpiadi, Mondiali ed Europei, che però tiene impegnate le pallavoliste per due mesi in estate. Per il commissario tecnico però non ci sono scuse: “La maglia azzurra non è un club, è una cosa speciale. Ci sono sport in cui i giocatori vogliono sempre essere in Nazionale, in altri no: capisco le loro motivazioni, le accetto e le rispetto, ma non si può dire quest’anno ci sono e quest’anno no”. “Nessuno pensi che ogni anno decidono loro se venire o meno in Nazionale come in altri sport – ha tuonato Velasco – È una porta quasi chiusa, perché non dico ‘sempre o mai’. Se parliamo di Diego Maradona le eccezioni sono cinque, se parliamo di me le eccezioni sono zero. Un discorso è dire che ho un problema e appena lo risolvo sono lì, un altro è dire mi prendo un’estate libera“.

Nations League 2025, le convocate da Julio Velasco

Palleggiatrici: Boldini, Cambi, Eze, Morello, Orro

Schiacciatrici: Degradi, Giovannini, Nardo, Nervini, Omoruyi, Piva, Sylla, Tanase

Centrali: Danesi, Fahr, Gray, Munarini, Nwakalor L. Sartori, Squarcini

Opposti: Adigwe, Antropova, Egonu, Frosini, Malual

Liberi: Armini, De Gennaro, Fersino, Moro, Panetoni