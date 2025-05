Volandri contro Pellegrini: “Le parole su Sinner? Non ha letto la sentenza o non l’ha capita”

“Quando io sento persone che giudicano, come per esempio nel caso della Pellegrini, penso magari ha una laurea magistrale in giurisprudenza e noi non ne eravamo a conoscenza, quindi è un avvocato e non lo sapevamo, o si è letta le oltre 40 pagine della sentenza. Ma anche nel caso in cui dovesse averle lette, ha dimostrato di non averle capite”. Non usa mezzi termini Filippo Volandri per commentare le parole critiche di Federica Pellegrini nei confronti di Jannik Sinner sul caso Clostebol.

L’altoatesino, che ha ufficialmente terminato il periodo di stop forzato e debutterà agli Internazionali di Roma sabato 10 maggio contro il vincitore della sfida tra Navone e Cinà, è stato vittima di diversi attacchi durante le settimane passate. Alcuni hanno anche espresso solidarietà al due volte campione degli Australian Open, ma non sono mancate anche opinioni critiche. Tra queste, i consueti attacchi social di Nick Kyrgios e l’intervento di Federica Pellegrini che ha suscitato diverse polemiche. La campionessa di nuoto ha parlato apertamente di un presunto trattamento di favore riservato a Sinner, sottolineando come il suo status di leader del ranking mondiale avrebbe influenzato l’atteggiamento delle istituzioni, definendolo un caso di doppiopesismo. Un’affermazione non di poco conto, considerando il suo ruolo all’interno del Comitato Olimpico Internazionale.

In concomitanza con l’avvio del torneo di Roma è arrivata la dura risposta del capitano non giocatore dell’Italia, due volte vincitore della Coppa Davis che a Fanpage ha detto: “Di tutta questa storia ho apprezzato soprattutto quelli che hanno detto che non si sarebbero espressi perché non avevano le competenze o le informazioni per poterlo fare. Quando poi invece questi provano addirittura a emettere le sentenze, quello mi fa storcere il naso”.

Volandri ha quindi proseguito nella sua invettiva nei confronti di Federica Pellegrini: “O sei competente e allora hai tutto il diritto di dare un’opinione, oppure non sei competente e allora apprezzo quelli che lo hanno ammesso e non si sono esposti. Non vedo la disparità di gestione rispetto ad altri casi, perché tutti i casi sono alla fine diversi. Non ha senso parlare di disparità di trattamento. – ha tuonato Volandri – Nel caso di Sinner in meno di 48 ore è stata certificata una serie di azioni documentate che ne hanno provato l’innocenza. Quindi, quando sento parlare di sospensione, mi chiedo: ma sospensione di cosa? In altri casi ci hanno messo mesi per capire il motivo della contaminazione, ma qui non è stato così. A quel punto, quando tu documenti in maniera rapida quello che è successo ed è tutto lampante, non capisco perché Jannik avrebbe dovuto subire una sospensione”.