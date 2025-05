Romania, Salvini: “Mi sono complimentato con Simion, spero nessuno intervenga sul processo democratico”

“Ho mandato personalmente un Whatsapp di complimenti ieri a George Simion (candidato nazionalista che ha vinto al primo turno ndr), spero diventi presidente della Repubblica e che nessuno torni a intervenire su un processo democratico in un paese membro dell’Ue. Perché quello che sta accadendo in Francia ai danni della Le Pen o quello che si paventa in Germania ai danni dell’Afp è tutto fuorché democratico”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un evento presso la sede di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, sulle elezioni in Romania.