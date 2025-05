Romania, Carlo Fidanza sul palco di Simion: “Insieme a Meloni per la rivoluzione conservatrice in Europa”

C’era anche Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e Vicepresidente esecutivo del partito Ecr, sul palco di George Simion, vincitore delle elezioni in Romania.

Dal quartier generale del candidato nazionalista che ha stravinto le elezioni, Fidanza ha lanciato un messaggio chiaro: “Questo è il giorno in cui il popolo rumeno riafferma il suo diritto alla libertà, alla democrazia, alla sovranità”. “Noi non vogliamo dire ai rumeni cosa fare – ha proseguito riferendosi al futuro ballottaggio – Lo sanno perfettamente. Sanno qual è la sfida tra il ripristino della sovranità nazionale, della libertà e della democrazia da un lato, e dall’altro, la continuità di un sistema che ha fallito”.

Ribadendo l’appoggio a Simion, Fidanza ha proseguito: “Non è vero, come dicono i media mainstream da settimane, che in caso di vittoria di George Simion in queste elezioni, la Romania sarà isolata in Europa e nel mondo. È molto simile a quanto detto durante la campagna per le elezioni italiane, vinte da Giorgia Meloni“. “Il mio sogno – ha concluso Fidanza – è vedere George Simion rappresentare la Romania nel Consiglio europeo, al fianco di Meloni, e lavorare insieme per la rivoluzione conservatrice in Europa”.