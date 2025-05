Elezioni Romani, Tajani: “Le dichiarazioni di Salvini su Bruxelles? Ognuno fa quello che vuole, non commento”

In Romania il partito anti-Nato e anti-Ue di Georgescu ha vinto il primo turno elettorale. Una percentuale schiacciante, il 40 per cento delle preferenze dei romeni, che vede il leader Simion poter – almeno per ora – festeggiare. “Adesso vediamo come va a finire il ballottaggio ma bisogna sempre rispettare il voto – ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani prima di entrare alla Camera per partecipare agli Stati Generali dello Sport -. Mi auguro che non ci sarà troppo antieuropeismo perché la Romania ha avuto tanto dall’Ue”. Il risultato dell’ultradestra romena fa, però, tremare l’Unione Europea, ma fa discutere la presenza di ieri dell’eurodeputato di FdI Fidanza nel quartier generale di Simion e il post di Matteo Salvini. “Come valuto queste due cose? Ognuno fa quello che vuole, sono rispettoso di tutti e non commento gli altri”, ha detto Tajani. Il ministro si è poi fermato a rispondere alla domanda sull’Ucraina sottolineando che “la responsabilità è di è Putin che ha cercat