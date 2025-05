Il Wrexham fa miracoli: tre promozioni di fila e una serie tv di successo. Ora il club di Reynolds sogna Vardy

Una promozione, una serie televisiva: Wrexham, con il triplo salto di categoria di fila, dalla National League alla Championship, è il nuovo set di una straordinaria storia di calcio. Siamo già a tre “football soap opera” con la squadra gallese protagonista, per un totale di 41 episodi. Terzo club più antico del mondo – ottobre 1864 la data di nascita -, concepito all’interno del Turf Hotel Pub – inserito nella struttura portante dello stadio Racecourse, il più datato del pianeta per le gare internazionali -, dal novembre 2020 il Wrexham è di proprietà di due attori, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, il primo canadese, il secondo statunitense. I due sono anche produttori e uomini d’affari, tra i più quotati dell’industria cinematografica. Scelsero il Wrexham dopo aver perlustrato il mondo del calcio, ottenendo il consenso bulgaro del Wrexham Supporters Trust, il consorzio che nel 2011 aveva evitato il fallimento del club: 98,6% di pareri favorevoli.

Il Wrexham non è un perfetto sconosciuto: vanta otto partecipazioni europee. Nel 1984-85, incrociò la Roma nel secondo turno della Coppa delle Coppe: i giallorossi s’imposero 3-0 nel totale delle due sfide. Non ha mai giocato nel massimo campionato inglese: il periodo d’oro fu quello vissuto tra fine anni Settanta e Ottanta, con la partecipazione al campionato di Second Division. Il ventennio di crisi, dal 1990 al 2010, fece sprofondare i Dragoni Rossi a un passo dal fallimento. I tifosi, raccogliendo 127mila sterline in un solo giorno, nel 2011 evitarono il collasso, ma con l’avvento delle star di Hollywood la storia è cambiata. Il prossimo obiettivo è lo sbarco in Premier: nessun club britannico ha mai centrato quattro promozioni di fila. Una manna per la serie tv, che oltre a occuparsi della squadra maschile, segue anche quella femminile, oltre, naturalmente, ai tifosi e ai personaggi eccellenti della città, una comunità di 61mila abitanti, durante la Rivoluzione Industriale centro minerario (carbone e piombo), oggi riconvertita nel terziario, con qualche birrificio come omaggio al passato.

La serie tv si è rivelata un successone, trascinata dai risultati, ma anche dal format, molto realistico. Le vite dei protagonisti sono raccontate senza velo. C’è tutto: autismo, cancro, disabilità, lutti, divorzi, teppismo, infortuni, litigi. Il filo conduttore è naturalmente il percorso sportivo, in cui il ruolo principale è svolto dall’allenatore, Phil Parkinson, 57 anni, sei promozioni in carriera, di cui le tre di fila con il Wrexham. Laurea in Scienze Sociali, non è stato facile convincerlo ad accettare, nel 2021, l’offerta del club gallese: si mossero in prima persona i due soci, Reynolds e McElhenney. Il primo è stato indicato da Forbes nel 2020 come una delle cento persone più influenti del mondo, mentre nel 2010 fu proclamato l’uomo più sexy dell’anno. Tra i suoi fidanzamenti eccellenti, quello con Scarlett Johansson. I suoi film, secondo le statistiche, hanno fatto incassare 6,5 miliardi di dollari.

Il Wrexham incrocerà in Championship lo Swansea, in un nuovo derby del Galles: il Cardiff è infatti retrocesso in League One. La sua posizione vicino alla frontiera ha però dato vita a sfide più sentite contro squadre inglesi: Chester, Shrewsbury e Tranmere Rovers sono infatti i nemici dichiarati. In arrivo, c’è la quarta stagione della serie tv: “Welcome to Wrexham 4” debutterà l’11 maggio. Ripercorrerà, in otto episodi, la marcia trionfale nel campionato di League One, ma non solo: vedremo l’annuncio della famiglia Allyn di New York come nuovo investitore di minoranza a ottobre e il pareggio con il Chelsea durante la tournée estiva dell’estate 2024.

Il Wrexham ha chiuso il campionato a quota 92 punti, grazie al 2-0 in casa del Lincoln City nell’ultimo match del torneo. Il ritorno in Championship dopo 43 anni è stato celebrato il 26 aprile, con il 3-0 sul Charlton. Ora la squadra partirà per Las Vegas, in un giro di festeggiamenti. Si pensa già al mercato e in Inghilterra si è diffusa una voce: il Wrexham potrebbe arruolare Jamie Vardy, simbolo del Leicester campione d’Inghilterra nel 2016, fresco di addio alle Foxes. Due favole in una: potrebbe essere il filo conduttore della prossima serie.