Allerta meteo gialla per temporali, quattro regioni a rischio: dopo il caldo anomalo arrivano grandine, vento e forti piogge

L’aria fresca dell’Atlantico irrompe sul Nord Italia e il contrasto con il caldo preesistente fa scattare l’allerta. Dopo un aprile dal sapore quasi estivo, con picchi fino a 34°C al Sud e valori prossimi ai 30°C registrati anche in Pianura Padana, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico, almeno al Nord. Una perturbazione (“saccatura”) in discesa dall’Europa centrale sta infatti convogliando masse d’aria più fresca sulle regioni settentrionali, entrando in contrasto con le correnti caldo-umide preesistenti. Questo contrasto termico, spiegano gli esperti, genererà a partire dalla giornata di oggi, domenica 4 maggio, temporali anche di forte intensità, con vento e possibile grandine.

Allerta Gialla della Protezione Civile su 4 regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso per oggi un’Allerta Gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su diverse aree del Nord Italia:

Rischio Temporali (Allerta Gialla): interessa gran parte di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Le zone più a rischio sono i settori alpini, prealpini e le pianure adiacenti, ma l’allerta copre anche aree costiere e di bassa collina in Emilia-Romagna e il nodo idraulico di Milano in Lombardia. I fenomeni temporaleschi, previsti dalla tarda mattinata, saranno accompagnati da “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di 1 vento”, specifica la nota della Protezione Civile.

Le previsioni di domenica 4 maggio

La giornata odierna vedrà un progressivo aumento dell’instabilità. Se al mattino le prime piogge deboli interesseranno la Sardegna e le nubi si addenseranno al Nordovest e sul Tirreno centrale, mentre il Sud godrà ancora di ampio soleggiamento, sarà nel pomeriggio e in serata che i fenomeni si intensificheranno. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma: “Queste infiltrazioni [fresche e instabili] porteranno alla formazione di temporali localmente intensi, inizialmente sulle Alpi e in Sardegna, in rapida estensione poi anche alle alte pianure del Nord”. Vista l’energia potenziale elevata e l’umidità presente, aggiunge Gussoni, “non escludiamo la possibilità di locali grandinate”.

In serata, il maltempo si estenderà verso est e sud, coinvolgendo Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Triveneto. Isolate e brevi piogge potrebbero interessare anche Lazio e regioni meridionali (Sicilia, Calabria). Le temperature, tuttavia, rimarranno ancora elevate in diverse aree, specialmente al Centro-Sud e in Emilia-Romagna, con punte vicine ai 28-30°C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud, rinforzandosi notevolmente sotto i temporali. Mari da poco mossi a mossi.

Prossima settimana meteo instabile

Questo peggioramento domenicale sarà solo l’antipasto di una settimana decisamente più instabile, come anticipa Gussoni: si prevedono “tante piogge e temporali” su buona parte d’Italia, accompagnati da un generale calo delle temperature.