“Amo parlare di calcio, ma in queste condizioni è difficile. Lo prendiamo sempre noi in quel posto”: lo sfogo di Di Francesco

Dopo Torino-Venezia terminata 1 a 1, il tecnico dei lagunari si è lamentato per il rigore concesso ai granata: “Vedo che gli episodi vanno sempre contro di noi, non ci sto più"

Il volto teso, lo sguardo carico di delusione e frustrazione. Dopo il pareggio tra Torino e Venezia, Eusebio Di Francesco non ha nascosto il proprio malumore, sfogandosi senza filtri davanti alle telecamere di Sky Sport. Il tecnico dei lagunari ha lasciato spazio a un’amarezza che, a suo dire, si trascina da tempo: “Sono stufo, lo prendiamo sempre in quel posto“.

Parole che non ammettono interpretazioni quelle dell’ex tecnico del Frosinone, riferendosi al rigore concesso ai granata e trasformato da Vlasic, che ha cancellato il vantaggio firmato da Kike Perez. Un episodio che, secondo Di Francesco, non è isolato, ma parte di un copione che si ripete: “Vedo che gli episodi vanno sempre contro di noi. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Lo prendiamo sempre noi in quel posto e sono stufo“.

Lo sfogo non si è fermato qui. L’allenatore ha ammesso che i cambi non hanno avuto l’impatto sperato, ma ha puntato il dito soprattutto sulla direzione della gara e sulla gestione arbitrale: “Non capisco più come si devono gestire le partite. C’è un lavoro enorme dietro ogni gara, lasciate che siano gli errori nostri a fare la differenza. Così, con questi continui episodi, non ci sto”.

Con tono più pacato, Di Francesco ha poi allargato il discorso, riferendosi al percorso della sua squadra: “Al di là dei nostri difetti, per quanto abbiamo fatto nel girone di ritorno, avremmo meritato di più. Sono stanco di presentarmi ogni volta qui a parlare di decisioni che ci penalizzano. Amo parlare di calcio, ma in queste condizioni è difficile. È frustrante, e mi fa rabbia”.

Infine, il tecnico del Venezia ha espresso un pensiero per l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, che ha accusato un malore durante il match: “La salute viene prima di tutto. In quel momento abbiamo avuto paura, ha fatto preoccupare tutti”.