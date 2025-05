Le calciatrici transgender bandite dalle squadre femminili in Inghilterra e Scozia

Alle donne transgender sarà proibito giocare nelle squadre di calcio femminile in Inghilterra e Scozia a partire dalla stagione 2025/2026. È uno degli effetti di una recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito. La Football Association (FA) ha informato di aver cambiato le regole che avevano permesso agli atleti transgender di giocare nel calcio femminile a patto che avessero ridotto i loro livelli di testosterone. Anche la Federcalcio scozzese ha preso una decisione simile applicandola al calcio femminile.

La più alta corte del Regno Unito ha emesso una sentenza che definisce una persona come donna esclusivamente basandosi sul sesso biologico. Il capo della Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani ha dichiarato dopo la sentenza che le donne transgender saranno escluse dai bagni femminili, dai reparti ospedalieri e dalle squadre sportive. Sebbene la sentenza sia stata accolta con favore da alcuni gruppi femministi, è stata condannata dai gruppi per i diritti delle persone transgender che hanno affermato che avrà un impatto ampio e dannoso. La questione si è polarizzata nel Regno Unito e oltre, in particolare negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha firmato degli ordini esecutivi per vietare la partecipazione degli atleti transgender alle discipline sportive.

In una nota ufficiale, l’FA ha sostenuto che “si tratta di un tema estremamente complesso. La nostra posizione è sempre stata la stessa: di fronte a un nuovo cambiamento nella legge, nella scienza o nel funzionamento della norma nel calcio di base, saremo disponibili a riesaminare se necessario quest’ultima norma, consapevoli delle difficoltà che incontreranno quelle persone che vogliono semplicemente praticare il gioco che amano nel genere con cui si identificano”. Ad oggi, questa legge colpirà 20 donne transgender che giocano in squadre dilettantistiche, nessuna invece nel calcio professionistico.