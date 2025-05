Sceglie l’Italia al posto degli Usa (che rosicano): chi è Tyra Grant, la tennista 17enne cresciuta insieme a Sinner

A soli 3 giorni dall‘inizio degli Internazionali d’Italia, c’è una prima sorprendente e piacevole novità. Nel tabellone delle pre-qualificazioni di doppio, dove ha ottenuto una wild card per il main draw di singolare, accanto al nome “Tyra Caterina Grant” è apparsa la bandiera tricolore invece di quella statunitense. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma ormai la talentuosa classe 2008 può essere considerata come una nuova stellina del tennis italiano. Negli Usa dicevano la stessa cosa, anche con più fomento: prodigiosa, nuova Serena Williams, la prossima Coco Gauff. Eppure con questo cambio di nazionalità la sua reputazione è totalmente cambiata. The Athletic (il sito web del New York Times che tratta notizie sportive) evidenzia come “non è raro che atleti americani con doppia cittadinanza scelgano di rappresentare paesi diversi dagli Stati Uniti, dove la concorrenza per gli sponsor è minore ed essere potenzialmente i migliori in quel paese vale più che essere uno dei tanti giocatori d’élite“. E poi ancora: “L’Italia ha una sola giocatrice, Jasmine Paolini, nella top 50 e tre giocatrici nella top 100. Gli Stati Uniti hanno quattro donne nella top 10, due delle quali campionesse del Grande Slam, e 18 nella top 100“. Insomma, gonfiare il petto in questa maniera ha una sola spiegazione: in America stanno rosicando. E anche parecchio.

Chi è Tyra Grant, l’amica di Sinner che vuole raggiungerlo in cima al mondo

Tyra Caterina Grant è figlia di padre americano, un ex giocatore di basket, e madre italiana. È nata a Roma e cresciuta a Vigevano (Pavia) prima di entrare alla Piatti Academy di Bordighera, dove si è formato anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Nel 2018 la tennista ha vinto il Lemon Bowl Under 10, prestigioso torneo giovanile che si svolge proprio a Roma. Sin da bambina ha dimostrato di avere tutte le qualità per essere considerata un crack di livello internazionale. La 17enne ha già vinto tre titoli di doppio del Grande Slam Junior. L’anno scorso ha vinto il doppio femminile di Wimbledon con un altro talento come Iva Jovic (di origini serbe, ma lei sì che ha abbracciato la bandiera a stelle e strisce), e ha raggiunto le semifinali nel singolare femminile del Roland Garros 2024.

A questo punto, quello che si augurano gli appassionati di tennis in Italia è che Grant possa seguire le orme di Sinner che tra l’altro conosce molto bene: “Siamo cresciuti insieme, lo conosco da circa 10 anni. Sono molto contenta dei risultati che Jannik sta ottenendo, anche se devo ammettere che il mio modello non è lui, ma Novak Djokovic“, ha dichiarato il mese scorso la classe 2008 al podcast Doppio Misto. E al Corriere dello Sport si era detta ambiziosa. “A me imbarazza tanto dirlo perché rischia di suonare male, però spero di poter diventare numero 1 del mondo e poter vincere tanti Slam. Non lo dico con presunzione, ma oggettivamente mi alleno per questo. Poi vedremo che carriera avrò. Io comunque mi sento più italiana che americana, anche se agli Stati Uniti devo molto perché in un anno mi hanno portata da numero 600 a numero 2 junior”. Le premesse sono ottime, le basi sono importanti e la qualità è indiscutibile: Tyra Grant vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in un periodo d’oro per il tennis italiano. E senza percorrere scorciatoie.