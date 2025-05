Peter Gomez difende i Patagarri: “Ipocrisia disgustosa, come si può tacere sui morti di Gaza?”. A La7

“Coloro che polemizzano contro l’esibizione dei Patagarri al concerto del Primo maggio a Roma fanno schifo. Nessuno nega l’orrore del 7 ottobre, ma di fronte a 1.400 morti ne fai 50mila di cui 20mila bambini? E uno non può dire ‘Palestina Libera’ dopo che ci sono risoluzioni Onu che parlano di due popoli e due Stati?“. È l’indignato commento pronunciato a Tagadà (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, circa l’ondata di polemiche, nostrane ed israeliane, sul grido lanciato sul palco del Concertone del 1 Maggio dal frontman dei Patagarri, Francesco Parazzoli (“Free free Palestine, Palestina libera”), durante l’esecuzione di un brano che utilizzava le note di un canto della tradizione ebraica ispirata a una melodia popolare ucraina della Bucovina.

Gomez critica duramente la scomposta reazione di chi ha messo all’indice la band e stigmatizza l’atteggiamento remissivo dei governi occidentali e arabi, accusandoli di essere complici di un colpevole silenzio: “C’è un’ipocrisia disgustosa. Sono tutti in ginocchio con la lingua fuori. Ma è gente questa? Sono esseri umani? No, sono dei vigliacchi e basta. Come si fa a stare zitti di fronte a questo? E addirittura si polemizza perché un ragazzo ha detto ‘Palestina libera’? Non ha mica detto ‘Viva Hamas’”.