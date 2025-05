Oggi Lorenzo Musetti è uno dei 10 tennisti più forti al mondo. Anzi, se si gioca su terra rossa due set su tre, forse pure qualcosa in più. Lo dicono i risultati: dopo la straordinaria finale raggiunta a Montecarlo, il 23enne toscano conquista anche i quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Madrid. Lo fa battendo in due set (6-4, 6-2) l’australiano Alex De Minaur, settima forza del seeding, e dopo aver eliminato pure Stefanos Tsitsipas. Un’altra prestazione sontuosa, una vittoria netta contro un avversario ostico. Musetti da lunedì 5 maggio sarà certamente almeno numero 10 al mondo, ma adesso può sognare in grande: oggi da assoluto favorito sfida il canadese Gabriel Diallo (che ha battuto a sorpresa Grigor Dimitrov) per un posto in semifinale. Sognando, perché no, uno scontro tutto italiano con Matteo Arnaldi, impegnato però in un quarto di finale molto più ostico contro l’inglese Jack Draper, numero 6 al mondo.

Musetti già oggi entra nel club esclusivo dei tennisti italiani più forti di sempre. È il sesto nella storia della racchetta azzurra a entrare in top 10, dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e ovviamente Jannik Sinner. Ma può ancora sfruttare questo momento magico: Musetti in versione extralusso non parte battuto contro nessuno sulla terra rossa. Specialmente in un torneo in cui Carlos Alcaraz si è ritirato e Alexander Zverev ha perso. Ad oggi i principali rivali di Musetti per vincere il titolo sono proprio Jack Draper, avversario di Arnaldi che quest’anno ha già vinto un Masters 1000 a Indian Wells, i “veterani” Casper Ruud e Daniil Medvedev, che si incontreranno nei quarti di finale, e l’altro giovanissimo Jakub Mensik, che a 19 anni ha sorpreso tutti vincendo Miami e ora vuole replicare a Madrid.

Gli orari delle partite di oggi all’Atp di Madrid 2025: dove vederli in tv

Il Masters 1000 di Madrid è trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canale 201 e canale 203). Lo streaming è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now. Ecco il programma delle partite di oggi, 1 maggio:

Ore 13 – Casper Ruud contro Daniil Medvedev

A seguire, non prima delle ore 15 – Francisco Cerundolo contro Jakub Mensik

A seguire, non prima delle 16:10 – Matteo Arnaldi contro Jack Draper

Ore 20 – Lorenzo Musetti contro Gabriel Diallo