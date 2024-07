Domina la Spagna, c’è un solo giocatore dell’Inghilterra ed è rappresentata anche la Svizzera. L’Uefa ha diffuso la “Squadra dell’Europeo“, ovvero la Top 11 di Euro 2024, selezionata dal team di osservatori tecnici. Ovviamente per la Spagna ci sono ben 6 giocatori: campione d’Europa, la Roja ha dominato il torneo vincendo tutte le partite e imponendo per distacco il miglior gioco. Il centrocampista Rodri è stato nominato Giocatore del Torneo di Euro 2024, mentre il 17enne Lamine Yamal ha vinto il premio di Giovane Giocatore del Torneo, ed entrambi sono inclusi nella Top 11. Non c’è spazio per nessun giocatore dell’Italia di Spalletti, eliminata agli ottavi: giusto Gianluigi Donnarumma avrebbe potuto meritare un posto.

La Top 11 di Euro 2024

Gli osservatori tecnici hanno scelto il modulo 4-3-3, che è stato uno dei più utilizzati durante il torneo. La formazione comprende i seguenti giocatori, con Kyle Walker alla sua seconda presenza consecutiva in una Squadra del Torneo:

Mike Maignan (Francia)

Kyle Walker (Inghilterra), Manuel Akanji (Svizzera), William Saliba (Francia), Marc Cucurella (Spagna)

Daniel Olmo (Spagna), Rodri (Spagna), Fabian Ruiz (Spagna)

Lamine Yamal (Spagna), Jamal Musiala (Germania), Nico Williams (Spagna)

Chi ha deciso

Il team di osservatori tecnici della Uefa era composto da 12 ex giocatori e allenatori: Aljoa Asanovic (Croazia), Rafel Benítez (Spagna), Frank de Boer (Paesi Bassi), Packie Bonner (Repubblica d’Irlanda), Fabio Capello (Italia), Jean-François Domergue (Francia), Avram Grant (Israele), Aitor Karanka (Spagna), Ioan Lupescu (Romania), David Moyes (Scozia), Michael O’Neill (Irlanda del Nord), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia).