Caracciolo a La7: “Trump e Zelensky hanno mandato a passeggiare Macron. Si vede dal labiale”

“La foto di Zelensky e Trump nella Basilica di San Pietro è indubbiamente simbolica e un colpo da maestro del Vaticano, che è riuscito a mettere insieme questi due. Tra l’altro, questi due hanno praticamente mandato a passeggiare Macron. Il presidente francese dice che quella sedia era dell’interprete ma, a quanto pare, il labiale di Trump diceva: ‘Per cortesia, lasciaci in pace’“. Lo rivela a Dimartedì (La7) il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, smentendo la versione che Emmanuel Macron ha dato, in una intervista a Paris Match, sul giallo della terza sedia che era stata posizionata per il faccia a faccia tra Trump e Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco.

“Hanno tolto la sedia dell’interprete perché Zelensky preferiva parlare in inglese”, ha affermato Macron, ma secondo un esperto di lettura del labiale, interpellato dal Telegraph, il presidente americano avrebbe intimato all’omologo francese di andarsene (“Non dovresti essere qui”).

Caracciolo sottolinea: “Cosa è cambiato dopo quella foto? Il problema è che noi stiamo qualificando delle conversazioni pubbliche come negoziati, che però non si fanno così. Quindi, la speranza, per chi almeno spera in una forma di cessate il fuoco, è che dietro queste scenografie poi si negozi veramente. Sicuramente lo si fa, però questo tipo di spettacolo alla fine non serve a nessuno. Forse serve a Trump fare questo tipo di pubblicità”.

Bordata del giornalista alla Ue: “L’Europa non esiste, ditemi qual è l’indirizzo allora. Ci sono 27 paesi che, tra l’altro, nella guerra in Ucraina, come su qualsiasi altro dossier di un qualche rilievo, hanno più o meno 27 posizioni diverse”.

Circa il governo Meloni, altrettanto dura è l’opinione del direttore di Limes: “Meloni ponte tra Ue e Usa? Questo lo sostiene il suo governo. A me francamente parrebbe un po’ strano che l’Italia potesse mediare tra la Germania, la Francia e l’America. In realtà, ognuno si muove ormai per conto suo e in questo momento i rapporti dell’Italia con l’America sono migliori dei rapporti con qualsiasi altro paese al mondo”.

“Anche degli altri paesi europei?”, chiede Floris.

“Soprattutto degli altri paesi europei – risponde Caracciolo – perché noi non ci fidiamo di loro e loro non si fidano di noi”.

Nel finale, Floris chiede al giornalista il motivo per cui Giorgia Meloni era assente nella foto che immortala Macron, Zelensky, Trump e Starmer.

“Questa è una domanda che andrebbe fatta al cardinale Parolin – risponde scherzosamente Caracciolo – In realtà, qui siamo di fronte al protagonista della guerra in Ucraina e a tre possessori di bomba atomica. Noi no“.