Bersani a La7: “Meloni e Salvini vogliono spiegarci morale e religione, arruolano Dio come sottosegretario”

“Nell’ideologia che accomuna Meloni, Salvini e Milei, tra le tante cose c’è l’idea di spiegare a noi e al Papa di turno la religione e la morale, arruolando Dio come se fosse un sottosegretario“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani commenta le posizioni espresse anni fa su Papa Francesco dal presidente argentino Javier Milei, dall’attuale premier Giorgia Meloni e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

E aggiunge: “Non è un caso che la Meloni, dopo i funerali di Papa Francesco, i colloqui li abbia avuti solo con Milei e con Orban, il resto erano tutte sedie. In ogni caso, rispetto alla destra di Berlusconi con questi c’è un salto di qualità: almeno il berlusconismo, da buon peccatore, che fosse ateo o devoto, delegava tutto alla Chiesa, nel senso che la Chiesa gli diceva il non negoziabile e lui obbediva. Questi, invece, come Salvini, pensano sul serio quale sia il credo“.

L’ex ministro dello Sviluppo Economico si esprime poi sul pontificato di Papa Francesco e muove una critica al cardinale Ruini, secondo cui adesso “bisogna restituire la Chiesa ai cattolici, mantenendo però l’apertura a tutti”: “Dopo Papa Francesco, non sarà certamente possibile tornare indietro, perché questo Papa ha piantato dei chiodi nella roccia. A me fa molto sorridere quello che ha detto il cardinale Ruini – continua – Lui distingue tra il popolo cattolico, che avrebbe qualche riserva su Papa Francesco, e i laici, che vorrebbero la prosecuzione del suo operato. Ma il popolo è uno solo. Come fai a ragionare così? A parte il fatto che il Vangelo veniva predicato all’esterno e non restava nel chiuso della comunità cattolica, ma il popolo, che creda o non creda, è quello lì”.