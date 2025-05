Atp Madrid, Musetti batte Tsitsipas e vola agli ottavi di finale: affronterà De Minaur

Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un’ora e 54 minuti di gioco. Musetti affronterà domani, 30 aprile, l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e sesta testa di serie.

Proprio come accaduto ai quarti di finale dell’Atp di Monte Carlo, Lorenzo Musetti elimina Stefano Tsitsipas. L’azzurro stacca dunque il pass per gli ottavi di finale del torneo di Madrid. Ed esattamente come successe nel Principato, adesso Musetti troverà sulla sua strada di nuovo De Minaur: là era semifinale, qui saranno ottavi. Grande prestazione dell’italiano che riesce a recuperare nel primo set, mentre nel secondo parziale, al di là del 6-0 nel tiebreak chiuso al quarto match point, l’incontro è stato quasi dominato dal tennista toscano. Se l’azzurro sarà capace di mantenere questo livello di prestazioni, la partita in programma con De Minaur promette spettacolo.