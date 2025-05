Ramelli, Santanchè: “Saluti romani? Chi li fa sbaglia, non aiutano la pacificazione”

“Mi auguro che episodi di quel tipo (l’omicidio di Sergio Ramelli, ndr) non si ripetano. Mi auguro che sia di tutti il superamento dell’odio, ancorché Ramelli fosse di una parte politica. Quella stagione non deve più ripetersi”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, arrivata a Palazzo Lombardia all’incontro, patrocinato dalla Regione, per il 50esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli. “I saluti romani? Chi fa quelle cose sbaglia, sono manifestazioni che non hanno a che vedere con Fratelli d’Italia” ha risposto Santanchè ai giornalisti.