Ramelli, La Russa: “Accanto a lui metto i giovani di sinistra Fausto e Iaio, per loro nessuna giustizia” – Video

All’incontro patrocinato dalla Regione Lombardia sui 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, cita Fausto e Iaio, i due giovani di sinistra uccisi nel ’78, omicidio per il quale non è stato stabilito nessun colpevole (ancorché il duplice assassinio sia ritenuto assimilabile agli ambienti di estrema destra: “Accanto a Ramelli metto loro due, per i quali non c’è stata nessuna giustizia. Bisogna far capire quanto sia sbagliata la contrapposizione violenta”.