Barcellona-Inter, in chiaro la semifinale d’andata di Champions League: orario e dove vederla in tv

La semifinale d’andata di Uefa Champions League tra Inter e Barcellona sarà trasmessa in chiaro sul Nove. Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta il match, reso disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, che potranno seguire la supersfida in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21 eccezionalmente in chiaro.

Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come Montjuic, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon.

Anche la telecronaca, affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, e il post-partita saranno trasmessi in chiaro sul Nove. Nella Var Room di Prime Video sarà presente Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

L’Inter arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti di finale. La sfida ripropone il duello del 2010, quando i nerazzurri guidati da Josè Mourinho eliminarono in semifinale proprio il Barcellona di Guardiola per poi alzare il trofeo vincendo anche la finale contro il Bayern Monaco. La storia si ripete dunque per la squadra di Simone Inzaghi, anche se questa volta non potrà puntare al ‘triplete’ essendo appena stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Milan.