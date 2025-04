Il fisioterapista del Lecce è morto in ritiro: squadra sotto choc, rinviata la partita contro l’Atalanta

Il Lecce è sotto choc. Questa mattina nella sua camera d’albergo è stato trovato morto Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club, che si trovava a Coccaglio (Brescia) in ritiro insieme alla squadra guidata dal tecnico Marco Giampaolo, in vista del match di Serie A contro l’Atalanta. La tragedia ha devastato capitan Baschirotto e compagni, mentre la società ha immediatamente chiesto il rinvio della partita valida per la 34esima giornata. I calciatori stanno già facendo ritorno in Puglia.

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata“, si legge sul sito della società salentina. L’anticipo della 34esima giornata di Serie A, previsto venerdì sera alle ore 20.45, verrà giocato domenica o al più tardi lunedì.

Fiorita, appena 38 anni, era figlio di Fernando, a sua volta ex massaggiatore del Lecce. Per questo già da tempo lavorare con i giallorossi: erano conosciuto e amato in società, ma era più in generale un punto di riferimento per tutto lo staff e lo spogliatoio. Per questo, quando questa mattina nessuno lo aveva visto arrivare, sono partite le chiamate al suo cellulare. Alla fine la decisione di irrompere nella sua camera d’albergo e la tragica scoperta.