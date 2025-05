Condannato a sette mesi il dentista senza abilitazione con 62mila follower su Instagram

Tra giugno e ottobre 2019 eseguì tecniche di sbiancamento e rimodellamento estetico senza essere iscritto all'ordine. L'avvocata: "La sua tecnica innovativa non è invasiva, è reversibile, non fa la limatura dei denti, non è una attività clinica e curativa e non è necessaria la competenza medica"

È stato condannato dal Tribunale di Ancona Massimiliano Sopranzi, il 55enne che – secondo l’accusa – avrebbe operato interventi su almeno tre pazienti senza avere l’abilitazione necessaria alla professione e senza essere iscritto all’ordine dei medici. Sette mesi e 10mila euro di multa la pena inflitta.

L’uomo lavorava come dentista esteta, appoggiandosi allo studio di una dentista 51enne di Offagna (Ancona), che lo avrebbe ospitato tra giugno e ottobre del 2019. Il caso del “finto” dentista era già esploso a Treviso nel 2019, quando Sopranzi doveva fare un open day ma ci fu un esposto dell’ordine dei medici. I Carabinieri del Nas indagarono – anche a seguito dei servizi di Striscia la Notizia – ma all’open day non fu trovato nulla.

All’epoca dei fatti, Sopranzi aveva eseguito tecniche di rimodellamento estetico “non invasive” – come lui stesso dichiarò -, senza cioè l’utilizzo di strumentazioni, ma applicando un impasto sui denti per correggere imperfezioni e sbiancarli. L’uomo, di Ancona, era ben noto: con oltre 62mila follower su Instagram, si spostava in tutta Italia arrivando a raggiungere personaggi televisivi come il ballerino Kledi Kadiu e miss Veneto 2020 Francesca Toffanin, sentiti come testimoni a febbraio.

I pazienti, che si erano rivolti a Sopranzi per un lavoro di sbiancamento, avevano escluso l’utilizzo di strumenti in bocca, una posizione ribadita anche dall’avvocata Francesca Petruzzo, che ha specificato come il suo assistito non sia “un dentista, ha preso la laurea in Albania, la sua tecnica innovativa non è invasiva, è reversibile, non fa la limatura dei denti, non è una attività clinica e curativa e non è necessaria la competenza medica”. Secondo la difesa dunque, Sopranzi avrebbe solo corretto imperfezioni e sbiancato i denti ai pazienti. La dentista di Offagna, anche lei finita a giudizio, è stata assolta per non aver commesso il fatto.