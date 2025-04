Urla “scimmia” all’avversario durante un match dell’under 16: squalificati giocatore e allenatore

Sono le 9.30 della domenica di Pasqua, quando a Cordovado i serbi della Stella Rossa di Belgrado e gli irlandesi del Cherry Orchard scendono in campo per disputare un match del trofeo giovanile Gallini, riservato agli under 16. Ad un certo punto, come riporta Il Gazzettino, un giocatore della Stella Rossa prende di mira un ragazzo di colore della squadra avversaria affibbiandogli un appellativo inequivocabile: monkey, “scimmia”.

La violenza verbale del gesto e l’attacco razzista hanno portato all’immediata sospensione del match: in gesto di protesta e solidarietà col compagno offeso, la squadra irlandese ha presto abbandonato il campo di gioco. Il fatto, particolarmente eclatante in un torneo regionale di fama internazionale come il Gallini di Pordenone, che si è sempre fregiato di valori quali inclusione, globalismo ed uguaglianza, ha subito scosso i vertici sportivi.

I primi a mobilitarsi sono stati gli esponenti del comitato locale della Figc. Dopo l’insulto, il giocatore della squadra serba è stato squalificato fino al termine del torneo e stessa decisione è stata presa per il suo allenatore. La partita di domenica 20 aprile si è conclusa con la sconfitta del Cherry Orchard, dopo l’abbandono del campo, con 3-0 a tavolino. Gli atti saranno ora inviati alla Procura federale di Roma, e poi trasmessi alla Fifa, dato che l’episodio ha coinvolto un torneo internazionale.