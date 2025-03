Una sfida d’alta classifica, seconda contro terza, decisiva per le sorti del campionato. Un derby sentito, come tutte le stracittadine meridionali. Una partita da tripla, insomma. Eppure secondo i bookmakers Audace Cerignola-Monopoli, la sfida che domenica può indirizzare il Girone C della Lega Pro, sembra senza storia, con la vittoria dei padroni di casa data talmente per scontato da sospendere addirittura le puntate. Quote troppo strane per non diventare sospette.

Sta succedendo qualcosa in Serie C? È la domanda che gli esperti di match fixing si stanno ponendo, visto l’andamento dei pronostici sul match tra Cerignola e Monopoli. Al momento, tutte le principali agenzie di scommesse non accettano più giocate sul derby pugliese, dopo i valori raggiunti dall’1: la quota di apertura martedì era tra i 2.20 e 2.30, poi è crollata vertiginosamente nel giro di un paio di giorni fino a un minimo di 1.08, prima di essere sospesa. L’anomalia si apprezza ancora di più sul pareggio, che partito da circa 3 (lo standard per un match equilibrato come questo) è esploso arrivando addirittura a 10. Quote che non vengono pagate neanche in caso di sfide tra prima e ultima in classifica, quasi che il Monopoli dovesse presentarsi a Cerignola con la primavera, mentre qui parliamo di una sfida tra formazioni che dovrebbero equivalersi, in teoria.

Cerignola e Monopoli arrivano allo scontro diretto rispettivamente come seconda e terza in classifica, sono entrambe molto motivate (l’Audace deve inseguire la vetta, i biancoverdi possono accorciare rispetto al secondo posto che vale tanto in ottica playoff), e in ottima forma. Per certi versi, l’inerzia sembrerebbe anzi dalla parte degli ospiti, che vengono da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, mentre i padroni di casa rischiano il contraccolpo psicologico dopo essere stati scavalcati dall’Avellino, con la paura di veder sfumare il sogno della promozione diretta. Non ci sono notizie di formazione, eventi particolari o defezioni dell’ultimo minuto tali da giustificare una simile sfiducia verso il Monopoli. Per questo i valori toccati dalle quotazioni sono semplicemente inspiegabili.

Senza gridare allo scandalo o ipotizzare illeciti che non esistono fino a prova contraria, è oggettivo che nell’andamento delle quotazioni si è verificata un’anomalia. In Serie C il monitoraggio preventivo di tutte le gare è affidato alla società specializzata Sportradar, che non ha voluto rilasciare commenti. Al momento, in Lega non risultano segnalazioni ufficiali sul match. Un campionato già travolto dall’onta dei fallimenti di Taranto e Turris, che hanno minato completamente la regolarità del torneo, non può permettersi altre ombre. Domenica a Cerignola ci si gioca tanto.

X: @lVendemiale