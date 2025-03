Totti replica alle polemiche sull’ospitata in Russia: “Promuovo lo sport. Ma se chiedono di rinunciare…”

"Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev per le stesse finalità"

Si è preso più di dieci giorni per rispondere. Ma martedì Francesco Totti ha deciso di chiarire la sua posizione dopo le polemiche nate dalla sua partecipazione come ospite d’onore all’International RB Award, un evento annuale allestito da uno dei principali organi di informazione russi dedicati allo sport e alle scommesse. “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche – ha dichiarato l’ex stella giallorossa – Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto, prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev per le stesse finalità”.

Che la sua scelta sia considerata controversa, però, l’ex numero 10 romanista ne è ben consapevole. Tanto da aggiungere, in conclusione del suo intervento, che “se arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro“.

Le polemiche erano scoppiate a metà marzo, quando sono iniziate ad apparire in Russia, e di conseguenza anche sui social, immagini di cartelloni con l’immagine dello storico capitano romanista e la scritta “L’imperatore sta andando alla terza Roma“. Una campagna pubblicitaria comparsa sulle facciate della VTB Arena, della Lukoil Arena e anche sui pannelli di Moscow City. Sotto di essa, una data: 8 aprile 2025. A quel punto, sempre sui social, alcuni fan del Pupone hanno mostrato contrarietà rispetto alla sua scelta di recarsi in Russia con il conflitto ucraino ancora in corso. Una mancanza di rispetto, secondo alcuni, dopo l’invasione del Paese da parte delle truppe di Vladimir Putin.