“L’imperatore sta andando alla terza Roma“. Così recita la scritta presente su diversi cartelloni pubblicitari apparsi a Mosca nelle scorse ore in cui si vede Francesco Totti. Il filmato in questione, facente parte di una campagna pubblicitaria, è spuntato sulle facciate della VTB Arena, della Lukoil Arena e anche sui pannelli di Moscow City. Sotto di esso, una data: 8 aprile 2025. Quel giorno, lo storico capitano giallorosso sarà in Russia, ma per quale motivo?

Totti sarà l‘ospite d’onore dell’International RB Award, un evento annuale allestito da uno dei principali organi di informazione russi dedicati allo sport e alle scommesse. La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo al Moscow Gymnastics Palace. Ogni anno, alla cerimonia partecipa un atleta conosciuto in tutto il mondo. Gli anni scorsi, questo ruolo è stato per esempio svolto da Alessandro Del Piero, Luis Figo, Emmanuel Adebayor e Cafu. Gli organizzatori hanno scelto quest’anno l’ex calciatore della Roma come super ospite della serata. Questa non sarà la sua prima apparizione. Totti era già stato a Mosca nel 2021 con Ilary Blasi, che all’epoca era sua moglie, e i loro figli. In quell’occasione, venne invitato dal Dipartimento del Turismo di Mosca.

Questa volta, il fatto che Totti sia il testimonial dell‘International RB Award fa leva sul soprannome dell’ex giallorosso come ‘ultimo Imperatore di Roma’, accostandolo a quello di Mosca come ‘terza Roma’ che si usava nei secoli XV-XVII, quando in Russia la si riteneva l’erede di Costantinopoli dopo la sua caduta nel 1453. La visita di Totti nella capitale russa è prevista proprio mentre si intensificano i colloqui tra la Casa Bianca e il Cremlino per porre fine alla guerra in Ucraina.