L’ex calciatore del Bayern Monaco Guo Jiaxuan morto a 18 anni: fatale uno scontro di gioco

La giovane stella del calcio cinese, Guo Jiaxuan, è morto a soli 18 anni a causa del grave trauma cranico subito durante una partita in Spagna. Un mese fa, il calciatore del Beijing Guoan Football Club era finito in coma dopo uno scontro di gioco accaduto nell’amichevole contro l’RC Alcobendas. Nell’ospedale locale in cui fu trasferito venne dichiarato “cerebralmente morto”, ma a causa di un’insurrezione sui social network era stato trasferito in Cina per proseguire le cure. Purtroppo però, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Nel 2023, la promessa del calcio cinese aveva fatto parte dell’FC Bayern World Squad, un progetto annuale gestito dal più celebre e titolato club tedesco di calcio per scoprire nuovi talenti globali. E proprio il club del presidente Herbert Hainer lo ha ricordato con un post sui social network: “Il Bayern Monaco piange la scomparsa del suo ex giocatore della rappresentativa mondiale Guo Jiaxuan, scomparso all’età di 18 anni nella sua terra natale, la Cina. Abbiamo perso un ragazzo che aveva una grande passione per il calcio. Che Jiaxuan riposi in pace”.

Le circostanze riguardanti l’infortunio rivelatosi fatale, pare un forte colpo alla tempia, appaiono poco chiare. La sua famiglia ha infatti accusato la Beijing Football Association di aver tenuto loro nascoste delle informazioni e di non aver comunicato con loro in modo appropriato. Sono stati richiesti filmati del match, dettagli sulle cure mediche prima che il giovane andasse in ospedale e sulla sua assicurazione. Il fratello della vittima ha quindi scritto sui propri account social che vuole “verità e giustizia“.