Giorgia Meloni “non ha speso una parola, è afona, su 26 mesi su 27 c’è un crollo della produzione industriale. Il ministro Giorgetti ha la testa bassa, ma che dite? Siamo tornati alla produzione industriale ai livelli del Covid, con una particolarità: non c’è più il virus. Ma purtroppo il virus siete voi, un carrozzone di ministri che state dimostrando incapacità”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in dichiarazione di voto alla Camera dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.