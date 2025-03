“Un avvoltoio! Ecco a quale animale posso compararla: non faceva altro che girarmi intorno. Mi stavo spazientendo. Come se ciò non bastasse, non distoglieva lo sguardo da me. Era una situazione veramente strana“. Tommaso, 16 anni, descrive così la scena di martedì mattina, quando, seduto sul gradino del marciapiede fuori da scuola, si vede gironzolare intorno una donna dal fare sospetto. Come riporta Il Messaggero, la via è vuota: da un lato l’adolescente, uscito in anticipo dal Liceo Scientifico “Pasteur” a Monte Mario (Roma) per ragioni mediche, e che aspetta la madre, dall’altro una signora “piuttosto bassa, capelli scuri a caschetto e un paio di occhiali”. La donna parla al telefono quando, ad un tratto, procede risoluta verso il ragazzo. Tommaso si alza, d’istinto, con il timore che gli faccia del male. Ma la sconosciuta si ferma a due metri di distanza, alza il cellulare e scatta una foto. “Sono rimasto pietrificato. Tutto mi aspettavo tranne che mi scattasse una fotografia”.

Il fatto è strano, ma ricorda al ragazzo un fatto di cronaca successo la sera prima, quando una coppia aveva tentato di adescare un 15enne offrendogli un passaggio in macchina. Tommaso ci pensa su e nota una certa coincidenza tra la persona che vede e la coppia descritta dal 15enne della cronaca. A confermare i dubbi un suv nero, che raggiunge la sconosciuta. A bordo c’è un uomo, tra i 60 e 70 anni, con pochi capelli. Fortunatamente l’arrivo della madre di Tommaso fa tirare un respiro di sollievo al ragazzo. “Ho segnalato l’accaduto ai carabinieri. Ho paura che tutto questo possa riaccadere, magari ai danni di un ragazzo più giovane, ignaro della situazione. Credo che sia rilevante spargere la notizia: la conoscenza è un’arma che può essere salvifica“, dice Tommaso con la paura del momento che ancora gli sta addosso “hanno una mia foto e sanno quale scuola frequento“.