Un uomo di 29 anni è morto nella notte del 18 marzo per un incendio divampato nel suo appartamento a Genova in via Galliano, nel quartiere di Sestri Ponente. Quattro persone sono rimaste ferite: la madre della vittima è ricoverata in codice rosso al San Martino, attualmente trattata nella camera iperbarica: le sue condizioni sono gravi. Le altre tre persone si trovano in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi. Quattordici sono invece le famiglie evacuate. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco (una da Multedo e le altre dalla sede centrale), il personale del 118 e le forze dell’ordine. L’incendio è stato domato in circa due d’ore, ma nel mentre le fiamme hanno distrutto parte del tetto dell’edificio che è stato completamente evacuato. Secondo una prima ipotesi sarebbe stata la stessa vittima ad appiccare il rogo, forse per togliersi la vita.