Temperature in picchiata e nevicate a bassa quota: l’inverno torna a farsi sentire sull’Italia con un brusco abbassamento delle temperature di circa 10 gradi. Il cambiamento è in corso da ieri, lunedì 17 marzo, con l’arrivo di venti freddi dai Balcani che hanno portato un’ondata di maltempo su diverse regioni. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, nelle prossime ore cadranno fiocchi di neve sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Valle d’Aosta, fino a quota 800 metri. Neve anche lungo l’Appennino centrale, tra Marche, Abruzzo e Molise, a quote comprese tra 800 e 1.000 metri.

Il peggioramento, però, sarà rapido e di breve durata. “Già dal pomeriggio di oggi, martedì 18 marzo, tornerà il sole quasi ovunque per almeno quattro giorni”, ha spiegato Tedici all’Adnkronos. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino all’equinozio di primavera, ma un nuovo peggioramento è atteso per il weekend. “Quindi per l’equinozio di primavera ci sarà il sole, per poi peggiorare di nuovo sabato. Fine settimana infatti di pioggia, e in particolare sembra nelle stesse zone già colpite dalle alluvioni: Liguria, Toscana Emilia Romagna. Tra martedì e mercoledì anche qualche timida gelata tardiva in Val Padana e sulle valli del centro”, ha aggiunto l’esperto. Già da mercoledì 19 marzo le temperature inizieranno a risalire, riportando valori più miti e tipicamente primaverili. Nel frattempo, forti venti di nord-est continueranno a soffiare soprattutto lungo le coste adriatiche, ma interesseranno anche Toscana, Lazio e Campania.