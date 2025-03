“A te non dico niente perché parli troppo, hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te“. Gennaro Gattuso si è scagliato contro Josko Jelicic in diretta tv. Il tecnico italiano, dopo la sconfitta del suo Hajduk Spalato nello scontro diretto contro il Rijeka che l’ha sorpassato in cima alla classifica, ha avuto un duro botta e risposta con l’ex calciatore croato diventato opinionista.

Fin dal su arrivo nello studio di MAXSport, si era capito che l’ex allenatore di Milan e Napoli tra le altre stava covando qualcosa. L’ex campione del mondo ha salutato tutti con una stretta di mano. Tutti tratte Jelicic, che dopo le accuse di Gattuso nei suoi confronti ha sostenuto: “Giochi malissimo“. A quel punto il tecnico italiano si è arrabbiato ancora di più, arrivando a puntargli il dito vicino al volto: “Devi rispettare le persone“. E l’opinionista ha subito affermato: “Non devi usare la mano”. Ma Gattuso era troppo furioso: “Questo è il mio stile, devi avere rispetto. Parli solo quando sei in studio, parla qui di calcio. Faccia a faccia. Non voglio parlarti”. In conclusione, l’allenatore italiano ha promesso: “Questa è l’ultima volta che sono qui, non parlerò più con questa tv se ci sarà lui. Perché è una persona cattiva. Cosa hai vinto nella tua vita? Quando parli sembra che hai vinto tutto, non hai rispetto”. Una volta che Gattuso ha lasciato lo studio, Jelicic ha sostenuto: “Gli ho detto di non puntare il dito contro di me, ma mi ha detto che quello era il suo stile. Quindi gli ho ricordato che lui è uno straniero e deve rispettare il fatto che io qui ho il diritto di dire quello che voglio“.