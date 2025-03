Buone notizie ci vengono dagli ultimi dati rilasciati dall’Eurostat: l’aspettativa di vita nell’Unione Europea aumenta. A quanto emerge dalle statistiche relative al 2023, l’età media degli europei si aggira intorno agli 81.4 anni, con una impennata di 0.8 anni rispetto al 2022 e di ben 3.8 anni in più rispetto al 2002, quando si stimò un’approssimazione di circa 77.6. Dopo essere diminuita nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19, spiega l’ufficio statistico, l’aspettativa di vita ha raggiunto valori superiori rispetto al 2019. Non si tratta però di una stima omogenea: l’andamento dei numeri infatti mostra un quadro particolarmente frammentato nel continente, con due grossi divari: da un lato le zone occidentali e orientali d’Europa, dall’altro le regioni settentrionali e meridionali.

Nel primo caso, riporta Politico, le persone nate ad ovest dell’ex cortina di ferro vivono in media più di 80 anni, a differenza delle regioni più orientali, dove l’aspettativa è di 75 anni. Per quanto riguarda i singoli Paesi nelle aree più nord-occidentali di Bulgaria, ad esempio, l’aspettativa di vita è la più bassa (73.9 anni), seguite dalle regioni più nord-orientali dell’Ungheria e dai territori europei più periferici, come l’arcipelago francese delle Mayotte, tra Madagascar e Mozambico, con 74.9 anni stimati.

In Bulgaria, Romania, Ungheria e Lettonia, l’aspettativa di vita è di circa 10 anni inferiore rispetto alle regioni europee mediterranee, che si (ri)confermano al primo posto per età più alta di invecchiamento. Soprattutto la Comunità Autonoma di Madrid detiene il primato, con 86.1 anni in media. Al secondo posto l’Italia con la Provincia Autonoma di Trento (85.1 anni) con le Isole finlandesi Åland (85.1), poi la Comunità di Navarra e la Provincia Autonoma di Bolzano (entrambe 85.0 anni). L’Italia si attesta sopra la media Ue, con 83.5 anni complessivi. Anche in questo caso, la situazione cambia regionalmente anche se i dati non registrano differenze notevoli. Le aspettative di vita più alte riguardano anche Veneto e Marche (84,5), Emilia Romagna e Toscana (84,4), Lombardia (84,3), Valle d’Aosta (84,2), Friuli Venezia Giulia e Umbria (84,1), Liguria (83,7), Piemonte (83,4), Lazio Puglia e Sardegna (83,2) e Abruzzo (83,1). Agli “ultimi” posti invece Campania (81,6), Sicilia (81,8) e Calabria (82,1), seguite da Molise (82,7) e Basilicata (82,9).

La questione dell’aspettativa di vita però non sarebbe solo un fatto geo-culturale ma anche biologico: in media le donne vivono 5 anni in più rispetto agli uomini. Divario più marcato negli Stati Baltici (in Lettonia le donne vivono 10 anni in più, seguite da quelle in Lituania – 9 anni in più – e in Estonia – 8.8 anni in più), che va assottigliandosi al minimo nei Paesi Bassi, dove il gap uomo-donna è di soli 3 anni.