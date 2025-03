È morto dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento Radisa Ilic, ex portiere del Partizan Belgrado e della nazionale serba. Secondo il sito serbo Telegraf.rs, l’ex giocatore 47enne si sarebbe tolto la vita gettandosi dal quarto piano della sua casa a Bajina Basta, dove viveva con la madre. “Radisa Ilic rimarrà per sempre parte della nostra storia. La sua dedizione e i momenti leggendari con la maglia bianconera non saranno mai dimenticati. Ilic ha lasciato un segno indelebile nel nostro club e il suo nome sarà sempre menzionato con orgoglio tra gli appassionati del Partizan”, si legge sul sito del club.



Nato a Bajina Basta, Ilic ha iniziato la sua carriera calcistica nel club locale prima di trasferirsi allo Sloboda Užice, dove è rimasto per quattro anni. L’ingaggio al Partizan Belgrado nel 1998 con cinque campionati e due coppe nazionali vinte. Grazie a una memorabile prestazione nei playoff contro l’Anderlecht, fu determinante per la storica qualificazione del Partizan alla fase a gironi della Champions League nel 2010.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).