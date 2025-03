“Guarda quanti cittadini che ci sono, ti do una notizia: oggi non siamo in piazza per parlare del Partito democratico” esulta il dem Giuseppe Provenzano. Ma in realtà in piazza sono tanti gli elettori del Pd che parlano della spaccatura in Europa sulla mozione a sostegno del Piano ReArm Europe, con la segretaria Elly Schlein che aveva posizionato il gruppo parlamentare in Ue per l’astensione. E il risultato finale con 10 sì al riarmo. “È un dolore – ci dice un elettore – io ho preso la tessera quando è arrivata Schlein e quest’anno non l’ho rinnovata, però continuerò a votarli tappandomi il naso”. “Chi non ha seguito l’indicazione di voto della segretaria ha sbagliato” è l’opinione di un altro manifestante in Piazza del Popolo. “Non era facile dividersi in Europa – ironizza un’altro – è successo perché è un partito composto da mille partiti, ogni persona è un partito a sé”. La segretaria è stata accolta con calore in piazza anche se c’è chi afferma che “per lottare per la Pace necessita di scelte coraggiose ma non è facile”.