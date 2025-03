“La bocciatura della candidatura di Diana Sosoaca rappresenta un nuovo colpo alla democrazia romena“. Nel suo status su facebook il principale partito dell’estrema destra di Bucarest, Alleanza per l’Unione dei Romeni (Aur), commenta così l’esclusione di Diana Sosoaca, leader di SOS, il terzo partito di estrema destra del Paese balcanico, alle elezioni presidenziali del prossimo 4 maggio. Un’altra batosta per la destra di Bucarest, dopo l’esclusione di Calin Georgescu dalla corsa alle presidenziali, di cui aveva vinto a sorpresa il primo turno lo scorso 24 novembre, esito poi annullato dalla Corte costituzionale a soli due giorni dal ballottaggio dell’8 dicembre.

Ora Sosoaca, che è europarlamentare, ha 48 ore per presentare ricorso presso gli stessi giudici che hanno escluso Georgescu, che però già lo scorso ottobre aveva respinto la candidatura, con la motivazione dell’incompatibilità delle sue idee con i valori della democrazia. 49 anni, precedentemente espulsa dal partito Aur per motivi disciplinari, Sosoaca è no vax e antieuropeista. Il 18 luglio 2024 era stata scortata fuori dall’Eurocamera per avere indossato una museruola durante il discorso inaugurale della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Dopo l’esclusione di Calin Georgescu, l’estrema destra – che nelle ultime elezioni parlamentari di dicembre, unendo i tre partiti che la rappresentano, ha conquistato complessivamente oltre il 32% dei voti – ha rilanciato con tre nomi del sovranismo intenzionati a candidarsi per le prossime elezioni che si svolgeranno il 4 e il 18 maggio (in caso di ballottaggio). Oltre a Sosoaca, già bocciata, ci sono George Simion, leader dell’Aur e Ana Maria Gavrila, numero uno del POT (Partito dei giovani). Quest’ultima ha reso noto le strategie della sua formazione confermando il sostegno di Georgescu. “Sia io che George Simion depositeremo le nostre candidature. Abbiamo bisogno di voi al nostro fianco. Dopo la convalida definitiva delle candidature, uno di noi si ritirerà. Dobbiamo dare a questo movimento sovranista tutte le chance possibili”, ha detto Gavrila.