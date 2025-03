Qual è la situazione che riguarda bambini e bambine in Palestina? Defence for Children ha organizzato l’incontro “Proteggere i diritti dell’infanzia in Palestina”, evento collaterale alla 58a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che avrà inizio alle 14. Intervengono: Francesca Albanese, Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967; Chris Sidoti, Commissario internazionale indipendente d’inchiesta sui TPO, compresa Gerusalemme Est e Israele; Benoit Van Keirsbilck, membro del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia; Khaled Quzmar, Direttore generale di Defence for Children Palestina; Mrs. Khadeja, responsabile Advocacy internazionale, MIFTAH.