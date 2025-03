Aggrediti con un bastone. Questa l’accoglienza, come racconta Casertanews, riservata a una squadra composta da due medici veterinari dell’Asl di Caserta, due operatori addetti alla cattura di cani e agenti della Polizia Municipale che dovevano eseguire un’ordinanza del sindaco di Alvignano (Caserta) che disponeva la cattura di due pitbull appartenenti a una coppia. I cani erano stati segnalati perché in diverse occasioni si erano allontanati dalla proprietà, mettendo in pericolo passanti e altri animali.

Il primo cittadino aveva imposto la realizzazione di un recinto adeguato per contenerli in sicurezza. Durante l’intervento, la proprietaria dei cani ha improvvisamente attaccato uno dei veterinari, colpendolo ripetutamente con un bastone di legno. Il professionista è stato medicato in ospedale. Una seconda squadra, intervenuta successivamente, è riuscita a sequestrare gli animali, che saranno restituiti ai proprietari solo quando verranno garantite adeguate condizioni di sicurezza per la salute pubblica.

FOTO DI ARCHIVIO