Un professore si presenta all’ambasciata italiana al Cairo. Dice di avere informazioni sulla morte di Giulio Regeni. La stessa notte viene prelevato da casa e sparisce nel nulla. Per gli inquirenti che indagano sul caso del ricercatore rapito e ucciso nel 2016, è chiaro che gli egiziani stanno spiando e tengono sotto controllo la sede diplomatica italiana nella capitale.

Oggi è La Repubblica a svelare questo ultimo risvolto nell’indagine sulla morte di Regeni. La vicenda riguarda il professor Zakaria, che a dicembre si è presentato nella ambasciata italiana al Cairo raccontando di avere dei particolari interessanti. È stato ascoltato (senza verbalizzare nulla) ed è stata informata la Procura capitolina, titolare dell’inchiesta che in questo momento vede sotto processo a Roma quattro appartenenti ai servizi segreti del Cairo. Gli inquirenti però non hanno mai potuto sentire Zakaria.

L’uomo infatti, stando al racconto della madre riportato da La Repubblica, è stato prelevato la stessa notte da persone in borghese. Secondo la donna sono uomini dei servizi segreti. Hanno portato via il figlio e hanno sequestrato il suo cellulare. I pm romani hanno provato a cercare il testimone, ma il professor Zakaria al momento pare sparito nel nulla. Secondo gli inquirenti di piazzale Clodio, questa vicenda è la prova che l’ambasciata italiana viene monitorata dalle autorità egiziane, che hanno saputo in tempo reale della visita di Zakaria.