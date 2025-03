È passato quasi un mese, ma alla fine è arrivata la stangata: il calciatore Franco Vazquez è stato squalificato per 10 giornate per un insulto razzista rivolto a Mehdi Dorval durante Bari-Cremonese dello scorso 15 febbraio. La decisione è stata comunicata oggi dal giudice sportivo, dopo l’esito della relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale. Durante quella partita, terminata 1 a 1, Dorval era uscito dal campo in lacrime. E il tecnico dei padroni di casa, Moreno Longo, in zona mista aveva avuto il coraggio – inusuale nel mondo del pallone – di uscire allo scoperto raccontando quello che aveva visto e sentito: “È stato chiamato ancora una volta negro di merda”. E ancora: “A fine gara c’è stata questa offesa ricevuta da parte di Vazquez“.

Il calciatore della Cremonese aveva negato l’insulto razzista. O almeno questo aveva fatto sapere il club con una nota. Il direttore generale Paolo Armenia aveva dichiarato: “Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”. Non è stato così per la Procura federale, che evidentemente ha ritenuto veritiera la versione raccontata da Longo e del Bari. Vazquez ha ricevuto comunque il minimo della squalifica prevista dal regolamento Figc.