Ci sono gioie importanti che Mehdi Dorval a Bari sta vivendo: nelle ultime ore del calciomercato, il difensore è stato a un passo dal trasferimento al Napoli (passaggio ‘in famiglia’ essendo entrambe le società di proprietà De Laurentiis), a dimostrazione del campionato di alto livello del classe 2001. Ma poi ci sono terribili dolori, che cancellano tutto il resto. “È stato chiamato ancora una volta negro di merda”. Così, crudo. A dirlo è Moreno Longo, allenatore del Bari, nella zona mista dopo la partita giocata in casa contro la Cremonese. Il risultato finale è stato di 1-1 con un autogol dei lombardi allo scadere: il finale chiaramente concitato (ce lo si poteva aspettare) ha però avuto delle pieghe su cui ora potrebbe aprire un fascicolo la Procura Federale.

Accade tutto, appunto, negli ultimi minuti: Vazquez, attaccante della Cremonese, avrebbe rivolto insulti discriminatori verso l’avversario, uscito dal campo in lacrime. A confermare il fatto non è stato soltanto il suo allenatore, ma anche il compagno di squadra Benali: “A fine partita stava piangendo, queste cose non sono concepibili”. Sempre Longo in conferenza stampa ha voluto spiegare in maniera più chiara l’episodio: “A fine gara c’è stata questa offesa ricevuta da parte di Vazquez. Nel 2025 il razzismo non si può accettare, bisogna evitare certi atteggiamenti e queste cose vanno sottolineate. Siamo tutti vicini al ragazzo perché non è la prima volta che questi episodi lo riguardano”. Il riferimento va allo scorso 12 gennaio, quando durante Reggiana-Bari la partita era stata sospesa per 7’ sul finire del primo tempo, per insulti razzisti rivolti proprio verso Dorval.

La replica della Cremonese

Vazquez, che era stato sostituito nell’intervallo ed era rimasto in panchina, non ha rilasciato commenti. Mentre dell’episodio, ma senza entrare troppo nel dettaglio, ha parlato l’allenatore Stroppa: “Solitamente vado subito negli spogliatoi per salutare l’allenatore dell’altra squadra e l’arbitro. Quindi non ero in campo” ha detto. “Mi è stato riferito di una fase concitata: spero non si sia trattato di qualcosa di grave, nel caso sarei il primo a esserne dispiaciuto. Soprattutto se fosse coinvolto un ragazzo che è molto diverso da così”.

Si aspetta quindi una presa di posizione da parte della Procura Federale, che dovrà stabilire se aprire un fascicolo e quindi prendere i provvedimenti del caso. Se dovesse essere tutto confermato, Vazquez potrebbe rischiare una squalifica di “almeno 10 giornate” (così recita il regolamento della Figc), mentre la Cremonese in una sanzione pecuiniaria.