Mercoledì 12 marzo, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano, alle ore 10.30 avrà luogo l’evento Al Bar Sport-(F)EMPower. L’appuntamento – promosso dal Centro di Ricerca per la sostenibilità, l’etica e l’inclusione del dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Unitelma Sapienza – ha come scopo quello di sollecitare un rinnovamento culturale basato sulla sostenibilità, il welfare e l’empowerment femminile, con un occhio di riguardo alla gender equality, alla riduzione delle differenze salariali sulla base del genere, all’importanza dell’educazione finanziaria e alla presa di coscienza di quanto l’apporto femminile sia fondamentale nel mondo imprenditoriale e nello sport allo scopo di mettere in luce i punti di contatto tra l’uno e l’altro e le possibili interazioni.

È un dato di fatto che lo sport sia a tutti gli effetti un grande strumento di inclusione sociale in grado di consolidare il principio di uguaglianza sostanziale e di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 5 dell’Agenda 2030, vale a dire la cancellazione delle differenze di genere. L’evento è diviso in due sessioni tematiche, nelle quali prenderanno la parola esponenti del mondo imprenditoriale e sportivo.

La prima sessione tratterà di sostenibilità, welfare ed empowerment femminile. Prenderanno la parola rappresentanti istituzionali e esperti di settore con un’analisi delle buone pratiche aziendali per il welfare e l’empowerment femminile e le testimonianze di successo di donne nel mondo dell’impresa da Sheila Biasini di Up2You a Sofia Mazzadi di Deloitte. La seconda sessione tratterà di sport, educazione finanziaria e gender equality con un approfondimento sul ruolo dell’educazione finanziaria nella riduzione del gender gap, nonché un focus su calcio femminile e parità di genere nel mondo sportivo e imprenditoriale con Elisabet Spina, direttrice tecnica dell’Ac Milan Femminile, oltre alla presentazione di best practices nel settore dello sport con testimonianze e approcci virtuosi da replicare.