“Abbiamo fatto una figura di m***a con l’Atalanta. Mi ha fatto male al cuore”. L’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci non usa mezzi termini per descrivere la prestazione dei bianconeri contro gli uomini di Gasperini, usciti vittoriosi dall‘Allianz Stadium con un clamoroso 0-4. “Per noi è una giornata dura, li ho visti in grande difficoltà. Non credo sia mai successa una cosa simile, con il pubblico che andava via prima del 90esimo. Lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership“, ha sottolineato Bonucci paralndo al podcast della Gazzetta dello Sport chiamato La Tripletta,

Tante critiche stanno piovendo sull’allenatore Thiago Motta che per Bonucci “propone un bel gioco, ma a volte fatica a concludere in porta. Per confermarlo anche senza Champions non saprei, dipende tutto da cosa vuoi. Se l’intento è vincere subito, prendi Conte“, la frecciatina dell’ex capitano della Nazionale. Poi Bonucci ha proseguito: “In caso contrario, dai tempo a Motta e Giuntoli per creare le basi per tornare vincenti, un progetto ha bisogno di tempo per ingranare, anche a livello societario”. Su Thiago Motta: “Deve crescere, capire che la Juve è un mondo a parte, tutto diverso dal Bologna. Servono passi avanti anche a livello comunicativo, non basta dire che sono tristi e dispiaciuti”. Ma per l’ex difensore, le prospettive sul finale di stagione dei bianconeri sono tutt’altro che ottimistiche: “Col quarto posto la stagione è deludente, senza la qualificazione in Champions è un fallimento“.

Tuttavia, per Bonucci non è tutta colpa di Motta o dei calciatori: “Strano che la società non ci abbia messo la faccia, Agnelli lo fece dopo Haifa. Il club deve essere più presente con figure all’altezza”. Un commento arriva anche sul suo ex collega di reparto, Giorgio Chiellini: “Sicuramente servono uomini di calcio oltre che manager, Chiellini sta facendo un percorso e un giorno arriverà a un ruolo più operativo, ma non si può individuare in lui la figura che risolve tutti i problemi“.