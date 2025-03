Il mito che circonda la Ferrari può trasformarsi in un boomerang. L’ex pilota austriaco Gerhard Berger, oggi 65enne, avverte Lewis Hamilton sulle difficoltà che potrà incontrare correndo per la Scuderia di Maranello. “Il successo con la Ferrari è due volte più difficile che con qualsiasi altro team”, ha detto alla dpa, l’agenzia di stampa tedesca, a pochi giorni dal via della stagione di Formula 1 2025 con il Gran Premio d’Australia. Dopo 12 stagioni in Mercedes e 7 Mondiali vinti, Hamilton si presenta per la prima volta sulla griglia vestito di rosso. Berger ha provato la stessa emozione nel 1987. E ora sottolinea quali sono i problemi che si incontrano: “È sempre difficile portare la Ferrari al successo. Io non ci sono riuscito ai miei tempi”, ha ammesso Berger.

C’è da dire che Berger non ha vinto un Mondiale in carriera. Hamilton è già a sette. Ma l’ex pilota austriaco spiega: “Questa aura – della Ferrari – ti fa venire voglia di sederti sulla sedia a sdraio e prendere il sole. Ma non c’è tempo per prendere il sole, è un lavoro duro e massacrante”. In altre parole, secondo Berger per vincere con il Cavallino bisogna essere dei lavoratori instancabili. Come esempio, ha menzionato il tre volte campione del mondo Niki Lauda e il sette volte campione del mondo Michael Schumacher. Entrambi erano piloti che lavoravano con il team giorno e notte, portavano le persone giuste e sapevano di poter usare le risorse della Ferrari a loro favore. Schumacher ha vinto cinque titoli con la Ferrari, mentre Lauda ne ha vinti due.

In più, oggi la Ferrari arriva da un periodo di magra lungo oltre un decennio: l’ultimo successo è stato il trofeo costruttori nel 2008, quando Hamilton ha conquistato il suo primo titolo, allora con la McLaren. Berger ritiene comunque che Hamilton si adatterà bene al team: “È così esperto che non importa se è il suo primo, secondo o terzo anno con un team”, ha detto. Evidenziando però un altro potenziale problema nella corsa al titolo: “La Ferrari può puntare alla vittoria”, ha concluso, “resta da vedere se sarà con Lewis Hamilton o con il suo compagno di squadra Charles Leclerc“.