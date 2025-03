“Mi sono comprato un divano letto per poterci dormire, perché il centro di Castelvolturno è abbastanza distante da Napoli e a volte incontravo la classica fila che ti faceva perdere tempo. Io dovevo dedicare tutto il mio tempo perché si dice che se si vuole bene a qualcosa l’unico regalo importante da fare è dedicargli tutto il nostro tempo e a Napoli io gliel’ho dedicato tutto”. Così Luciano Spalletti, raccontando a Che tempo che fa i retroscena del suo periodo da allenatore al Napoli. “Mi sono appeso tutte le maglie di Maradona, perché lui era lì sopra a vigilare su di noi. Sentirlo più vicino e avere qualcosa in comune con lui era qualcosa che ci dava forza – ha spiegato – Io sono sempre arrivato in degli spogliatoi dove poi dovevo aver a che fare con la mia emozione, perché avevo sempre il timore di non essere all’altezza. Io non sono quello che ha giocato in Serie A e poi si ritrova a dover gestire delle cose che ha già conosciuto strada facendo e nel suo percorso, io non c’ero mai stato. Avevo paura lì dentro di quello che mi potesse succedere. Ho avuto a fortuna di giocare contro Maradona: gli ho sbrindellato la maglia, perché non c’era verso di tenerlo”.

