“Oramai disordini e rivolte sono all’ordine del giorno nelle carceri minorili italiane: da Milano a Bari”. Così parla il segretario del Sindacato polizia penitenziaria (Spp) Aldo di Giacomo, commentando gli ultimi incidenti avvenuti ieri pomeriggio al carcere minorile Fornelli di Bari. Secondo quanto ricostruito dal segretario del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) Federico Pilagatti i disordini sono sorti quando alcuni detenuti hanno aggredito a calci e pugni due agenti in servizio, rovinando arredi e apparecchiature e “impossessandosi della 3° sezione”. Una sorta di rivolta, insomma. Pattuglie di Polizia hanno immediatamente presidiato le zone esterne ed interne del penitenziario dove alcuni detenuti si sono asserragliati dentro una sezione. “È il momento di rivedere anche le punizioni per chi si macchia di reati orrendi – chiosa duro Pilagatti – Grazie alla minore età la fanno praticamente franca, cosa che non accade in paesi più civili del nostro, Stati Uniti ed Inghilterra in prima fila”.

Nella sommossa di ieri tre poliziotti sono rimasti feriti: in particolare uno ha riportato danni vicino all’occhio sinistro, mentre un altro sarebbe stato messo a riposo per stato ansioso. “I detenuti – spiega Pilagatti – hanno cercato di togliere le chiavi ai poliziotti per arrivare fino alla portineria ed eventualmente evadere”. Una situazione, quella del carcere minorile di Bari, descritta come fragile e insostenibile, a fronte della quale si rende necessario il reintegro dell’organico della polizia penitenziaria, da mesi denunciato come insufficiente e precario. Altri due sono i problemi evidenziati dal segretario del Sappe: da un lato l’insostenibilità di tenere insieme minori di 16-17 anni con giovani adulti fino ai 25 anni (che al tempo dei reati erano minorenni); dall’altro la necessità di pene esemplari a fronte di reati particolarmente efferati. “Chiediamo – conclude Pilagatti – che il Dipartimento della giustizia minorile si svegli perché è a rischio non solo la legittimità delle istituzioni all’interno delle carceri ma anche il futuro di tanti giovani che in questo momento non possono fare una detenzione e un reinserimento come prevede la legge”.