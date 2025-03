Un ragazzo di 18 anni, Gabriele Pinna, è morto a causa di una meningite fulminante. Il giovane, studente e atleta di judo in procinto di partire per i campionati nazionali under 21, si è sentito male giovedì mentre si trovava nella sua abitazione di famiglia a Ghilarza, in provincia di Oristano. Secondo le prime informazioni, Pinna avrebbe manifestato febbre lieve nei giorni precedenti, ma nella serata di ieri le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Un’ambulanza è intervenuta per trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Martino di Oristano, dove è stato ricoverato in rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane non ce l’ha fatta.

Le prime analisi cliniche indicano che la causa del decesso sarebbe stata una meningite fulminante. In attesa degli esami di conferma, le autorità sanitarie hanno avviato un’indagine epidemiologica per rintracciare i contatti stretti avuti dal ragazzo negli ultimi dieci giorni, al fine di predisporre eventuali misure di profilassi.

“A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, la perdita di una giovane vita, l’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione carristi, ha deciso di annullare i festeggiamenti di Carnevale previsti per oggi e per la giornata di domani e di revocare le autorizzazioni alla protrazione dell’orario rilasciate ai pubblici esercizi in occasione del Carnevale. L’amministrazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore” ha annunciato annunciano il comune di Ghilarza .