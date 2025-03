Sono arrivati nell’area di servizio a bordo di un’auto, nel cuore della notte, intorno alle 2. Erano in 5 o 6, tutti con il volto coperto, tutti con le armi in pugno. Hanno raggiunto la cabina del tir in sosta: l’autotrasportatore stava cercando di riposare, lo hanno svegliato, gli hanno puntato le armi contro. Obiettivo: rapinarlo del suo prezioso carico di… formaggi. È accaduto in Puglia, nei pressi di Fasano, lungo la strada statale 379 situata all’altezza di località Torre Canne.

Il camion, che proveniva dal Salento ed era diretto fuori regione, era pieno zeppo di bancali contenenti prodotto caseari. E non c’è dubbio che l’obiettivo della banda di rapinatori fossero proprio i formaggi: dopo aver bloccato l’autista dell’autoarticolato, infatti, nell’area di servizio in questione sono sopraggiunti alcuni furgoni, all’interno dei quali il gruppo di malviventi ha provveduto a caricare la merce rubata, prima di dileguarsi nel buio della notte. Ora toccherà ai carabinieri della locale compagnia indagare per identificare e catturare gli autori del colpo.

(foto di repertorio)