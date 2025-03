Stop a leoni, tigri ed elefanti nei circhi. Incentivi a chi continuerà a esibirsi facendo a meno degli animali. È la proposta di legge – ancora una bozza, visionata dall’Adnkronos – che su iniziativa del deputato Alessandro Caramiello il M5S depositerà alla Camera. Il testo – titolato “Introduzione graduale del divieto dell’uso di animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti nonché disposizioni per la loro riconversione” – ricorda come già molti altri paesi hanno fatto questa scelta. Un elenco lunghissimo, in Europa e fuori dai confini del Vecchio Continente, a cui il pentastellato vorrebbe aggiungere anche l’Italia.

Nella proposta, che prevede 9 articoli, si parte con il riconoscere “la funzione sociale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza la detenzione e l’utilizzo di animali”. L’articolo 2 stabilisce, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, che tutti i circhi si adeguino allo stop agli animali. A quel punto nascerà il “Registro nazionale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza animali”.

Solo questi circhi, quelli certificati “animali-free” saranno ammessi a presentare domanda per l’accesso ai contributi per lo spettacolo. Previsto un fondo nazionale per la riconversione e il reinserimento professionale di domatori e di operatori fino a oggi impiegati con gli animali da circo. Il fondo, pari a 100 milioni di euro, è destinato, inoltre, a sovvenzionare gli stabilimenti che ospitano gli animali a seguito di cessione definitiva o di provvedimenti di sequestro o confisca.

Se si prevedono spazi gratuiti messi a disposizione dai comuni per i nuovi circhi, quelli senza animali, non mancheranno sanzioni pecuniarie per le violazioni della legge, che possono arrivare a fino a 200mila euro. Caramiello ricorda nella proposta come gli animali nei circhi siano già proibiti in una cinquantina di Paesi, tra i quali Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Colombia, Ecuador, Messico, India e Singapore. “Ora tocca a noi”, dice il deputato pentastellato.